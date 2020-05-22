Под Омском пьяные школьники забили до смерти алабая своей учительницы

В посёлке Любимовка Омской области двое учеников одиннадцатого и десятого классов забили до смерти собаку породы алабай, хозяйка которой — их учительница. Об этом Лайфу сообщил источник.

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Двое приятелей решили выпить, но погорячились с количеством алкоголя. Уже в позднее время по пути домой они каким-то образом оказались на заднем дворе дома их школьной учительницы по английскому языку. На участке их встретил алабай, который начал громко лаять. В пьяном угаре испугавшиеся подростки начали бить собаку палкой. А после того как она упала, школьники продолжили добивать её ногами. Затем парни убежали, но из-за своего состояния не смогли далеко уйти.

Полицию вызвала соседка, услышавшая шум. Пьяных приятелей задержали недалеко от дома. По данным источника, один из школьников — отличник, занимается спортом и активно участвует в жизни школы. Другой парень — средней успеваемости, но за ним также не замечали конфликтного поведения.

Мальчикам грозит административный штраф в размере 500 рублей и предупреждение о нарушении режима самоизоляции. Родители школьников договорились с учительницей, что они купят ей такого же щенка. Полиция проводит проверку.

А сегодня в Москве из запертого багажника машины спасли алабая. Тревогу забили местные жители, которые не могли спать по ночам из-за душераздирающего воя пса. Спустя время люди обнаружили, что звук доносится из багажника одной из припаркованных машин. По данным СМИ, хозяин собаки — приезжий мужчина.