В Москве из запертого багажника машины спасли алабая Джека — видео

Видео © "ВКонтакте" / Зеленоград

В московском административном округе Зеленограде спасатели вызволили из багажника автомобиля молодого алабая. Об этом сообщает издание "Зеленоград сегодня".

Тревогу забили местные жители, которые не могли спать по ночам из-за душераздирающего воя пса. Спустя некоторое время люди обнаружили, что звук доносится из багажника одного из припаркованных автомобилей. Однако найти хозяина машины не удалось, и москвичи обратились в полицию и МЧС.

Спасатели помогли молодому алабаю выбраться из плена, сразу после чего пёс стал жадно пить воду из лужи. По информации издания, хозяином собаки по кличке Джек является приезжий мужчина, который работает в сфере ЖКХ, но автомобиль, в котором был заточён пёс, оформлен на другого человека.

Собаку забрали государственные зоозащитники. Неравнодушные жители написали заявление в полицию с требованием наказать живодёра.