В Чите проверяют информацию о мужчине, который мешал врачам пройти к ребёнку

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В Чите следователи проверяют информацию о местном жителе, который не давал врачам скорой помощи попасть в квартиру к ребёнку с признаками ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Управления СК по Забайкальскому краю.

— По данным регионального Минздрава, врачи, приехавшие по вызову к ребёнку, столкнулись с оскорблениями мужчины и вынуждены были уехать, перенеся обслуживание вызова на более позднее время. В ближайшее время следователи СКР установят медиков, которые попали на видео, опросят их. Будет установлен и опрошен мужчина, который воспрепятствовал деятельности врачей, — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.