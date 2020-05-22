Суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову и его отцу

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в причастности к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе органа государственной власти.

Кроме того, решение о продлении ареста отменено по отношении к отцу Арашукова Раулю, а также к трём другим фигурантам дела об участии в преступном сообществе и убийствах.

Постановление о продлении ареста было направлено в судебный орган первой инстанции для нового рассмотрения, которое пройдёт в ином составе Мосгорсуда, отметила пресс-секретарь суда Любовь Буданова. До этого времени, а именно до восьмого июня, фигуранты дела будут оставаться под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами. В то же время срок ареста Арашукова и его подельников был продлён на три месяца — до 24 июля 2020 года.

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января прошлого года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".