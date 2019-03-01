Экс-сенатор Дерев дал показания против Арашуковых по делу об убийствах

Бывшего члена Совфеда выпустили из-под стражи по решению Мосгорсуда. Его обвиняли в многомиллионных хищениях. А пост сенатора вместо Дерева в своё время занял Арашуков-младший.

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, который последний год находился под стражей по подозрению в хищениях, дал показания против отца и сына Арашуковых по эпизодам об убийствах. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на самого Дерева, который сегодня был отпущен по решению Мосгорсуда.

— Да, конечно, и именно по убийствам, дружочек, — приводит агентство слова экс-сенатора. — Я с самого начала сказал, пока Арашуковы на свободе, меня не выпустят.

В марте прошлого года Вячеславу Дереву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. А Рауф Арашуков, который занял кресло сенатора вместо Дерева, сейчас сам под арестом. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".