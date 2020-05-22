Пьяный посетитель зоопарка в Варшаве залез в вольер и пытался утопить медведя — видео

Видео © YouTube / "Польша здесь"

В недавно открывшемся после карантина из-за коронавируса варшавском зоопарке пьяный мужчина забрался в загон к медведю и пытался его утопить. Кадры происшествия публикует YouTube-канал "Польша здесь".

Инцидент произошёл 21 мая. Мужчина прыгнул в водоём в вольере, а за ним последовал и сам зверь. На кадрах видно, как пьяный посетитель пытается забраться на медведя и даже его утопить.