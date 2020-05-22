В Подмосковье вводится штраф за нарушение масочного режима

Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе ужесточается масочный режим и вводится штраф за отсутствие защитной маски в общественных местах.

— Ужесточаем масочный режим... Мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски... Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, однако массовые собрания, всё, что предполагает скопление людей, должно быть исключено, — сообщил Воробьёв в интервью каналу "Россия-1".