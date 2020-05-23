Гинцбург: Полностью вылечившийся от коронавируса пациент повторно не заболевает

— При повторном заболевании нужно различать два явления. Это человек в результате перенесённого заболевания становится носителем — это во многих случаях может быть тождественно тому, что он не полностью выздоровел. И возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а он в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть, — пояснил Гинцбург на пресс-конференции, посвящённой исследованию популяционного иммунитета к коронавирусу.