Гинцбург: Полностью вылечившийся от коронавируса пациент повторно не заболевает

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург рассказал, что полностью вылечившийся от коронавируса человек не заболевает повторно.
— При повторном заболевании нужно различать два явления. Это человек в результате перенесённого заболевания становится носителем — это во многих случаях может быть тождественно тому, что он не полностью выздоровел. И возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а он в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть, — пояснил Гинцбург на пресс-конференции, посвящённой исследованию популяционного иммунитета к коронавирусу.
Напомним, ранее Александр Гинцбург рассказал, что вколол себе вакцину от CoViD-19. По словам директора центра Гамалеи, доклинические исследования вакцины уже завершаются и они показали хороший результат. К 15 июня специалисты планируют начать исследование на людях.