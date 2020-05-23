В Совфеде предложили обеспечивать граждан жильём во время обязательной самоизоляции

Сенаторы предлагают разработать законопроект, согласно которому в течение пандемии, эпидемии или карантина будет предоставляться жильё заразившимся гражданам с целью самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

При этом жилплощадь будут предоставлять из манёвренного фонда лицам, прибывающим из-за рубежа или населённых пунктов с плохой эпидемиологической обстановкой.

Благодаря этому граждане, которые могут быть потенциально инфицированы, не будут подвергать опасности близких и членов семей. Особенно это касается тех, кто проживает в квартирах маленькой площади, поскольку в таких условиях люди не могут в полной мере соблюдать меры предосторожности, считают в Совфеде.

Кроме того, добавил Клишас, этот механизм поможет не перегружать коечный фонд системы здравоохранения.

Проект федерального закона сенаторы предлагают внести в статью 106 Жилищного кодекса РФ в части об установлении режима ЧС в случае негативной санитарно-эпидемиологической ситуации — пандемии, эпидемии или объявления карантина.

— В скором времени планируем внести инициативу на рассмотрение парламента, — отметил Клишас.