Власти Москвы готовятся ко второй волне CoViD-19

Исследование жителей Москвы на наличие антител к SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции, поможет городу подготовиться ко второй волне заражения. Об этом заявил глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

По его словам, изучение популяционного иммунитета у москвичей позволит медикам, санитарным врачам, а также эпидемиологам сделать приготовления к новой волне болезни, которая, определённо, будет менее выраженной.

— Знание популяционного иммунитета позволит принимать важные управленческие решения, — подчеркнул Хрипун.

Напомним, с 15 мая в Москве началось массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Приглашения на проведение анализов получают примерно 70 тысяч человек каждые три дня. Это позволит максимально рано выявить заболевание у москвичей, особенно у тех, кто переносит его бессимптомно, и получить достоверную информацию о ситуации с распространением CoViD-19.