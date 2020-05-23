В Совфеде предложили досрочно назначать трудовую пенсию борющимся с CoViD-19 медикам

Члены Совета Федерации России выступили с предложением досрочно предоставить льготные условия для приобретения страховой пенсии по старости лет работающим с коронавирусными больными врачам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующего предложения.
— Обратиться в Правительство РФ с предложением внести изменения в постановление от 29 октября 2002 года № 781, устанавливающие льготные условия приобретения права на страховую пенсию по старости для таких медицинских работников, — говорится в сообщении.
Отметим, что данное постановление определяет категорию работников и учреждений, которым досрочно назначается трудовая пенсия.
На данный момент в число людей, которые могут на неё рассчитывать, к примеру, входят спасатели, работники профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС России, а также ликвидаторы ЧС и лица, устраняющие последствия стихийных бедствий.
Ранее Лайф сообщал, что в Совете Федерации хотят законодательно установить определение понятия "самоизоляция", а также пояснить порядок введения данного режима и ограничить пределы полномочий региональных властей в данной сфере. Впоследствии в структуре объяснили своё предложение.