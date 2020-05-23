В аппаратах ИВЛ после пожаров в больницах не выявили сбоев

Испытания аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) "Авента-М", которые проводились после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, не показали сбоев в их работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах.

— Были проведены испытания такого же оборудования, изготовленного Уральским приборостроительным заводом в апреле этого года и поступившего в больницу Святого Георгия в конце апреля. Они проводились в разных режимах работы с максимальными нагрузками, сбоев не выявлено, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что главной версией, почему аппараты ИВЛ загорелись, остаётся короткое замыкание.