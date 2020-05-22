Прибавка к пенсии. Кто получил право на повышенные выплаты и как оформить льготы

Многие не знают, что имеют право на перерасчёт пенсии или дополнительные выплаты. Лайф разбирался, кто может получать больше и на сколько.

Если человек не работает, но ухаживает за пожилым родственником, то ему положена компенсационная выплата. Чтобы её получить, нужно подать соответствующее заявление в территориальные органы ПФР. Выплата будет ежемесячно перечисляться пожилому человеку, за которым ухаживают, вместе с его пенсией. Её размер зависит от региона.

— Оплату услуг лицу, которое оказывает уход, осуществляет сам пенсионер, о котором заботятся, — уточняют в ПФР.

Компенсационная выплата положена тем, кто ухаживает за инвалидами 1-й группы (за исключением инвалидов детства), пенсионерами, которые по заключению врача нуждаются в постоянной помощи, и пожилыми людьми старше 80 лет.

Кстати, компенсация устанавливается независимо от факта совместного проживания. Не имеют значения и родственные связи. Если человек не является членом семьи того, кому оказывает помощь, он тоже имеет право на компенсационную выплату. При этом в ПФР подчёркивают: для оформления документов требуется согласие пенсионера, которому нужен уход.

Увеличить свой доход могут пожилые люди, которые подадут заявление на перерасчёт пенсии. Правда, такая возможность есть не у всех. Написать заявление на перерасчёт фиксированной выплаты к страховой пенсии могут те, у кого появились нетрудоспособные члены семьи на иждивении или изменилось их количество.

При появлении у пенсионера нетрудоспособных иждивенцев устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности (учитывается не более трёх нетрудоспособных иждивенцев) Пенсионный фонд России

Ещё один повод подать заявление на перерасчёт — переезд на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Также основанием для перерасчёта может стать приобретение необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также страхового стажа.

Получить прибавку к пенсии могут и те пожилые люди, которые приобрели необходимый календарный стаж работы в сельской местности или переехали туда жить. Также перерасчёт положен пожилым людям после того, как они уволились с работы.

Играют роль и изменения категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца. Например, ребёнок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя, а затем потерявший второго родителя, имеет право на повышение фиксированной выплаты.

В каждом регионе установлены свои критерии и размеры дополнительных выплат. О них можно узнать в местном отделении соцзащиты. Также пенсионеры могут существенно сэкономить на определённых выплатах. В перечень льгот входят отмена обязательных платежей на недвижимость, подоходного и земельного налога, льготы по оплате услуг ЖКХ, в том числе коммунальных платежей, оплаты телефонной связи, электроэнергии, компенсации за взносы на капитальный ремонт жилья. Подтверждение статуса льготника носит заявительный характер. Пенсионер должен сам заявить в соответствующий орган о своём праве на льготу Гендиректор ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина

Появились различные меры социальной поддержки в некоторых регионах. Они направлены на то, чтобы поддержать пенсионеров в период пандемии коронавируса и последующего за ним спада экономики. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская приводит несколько примеров.

В частности, 12 мая вышло постановление мэрии Новосибирска. В нём говорится, что с 1 июля 2020 года социальная помощь в виде продуктовых наборов назначается и выдаётся на основании сведений, которые подтверждают факт установления инвалидности находящихся в федеральном реестре инвалидов. Если в реестре сведений нет, то заявитель самостоятельно представляет справку, подтверждающую инвалидность.