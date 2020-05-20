Валюта меняет курс? Почему дешевеет доллар и сколько будет стоить рубль

Экономисты ожидают, что в июне Центробанк ещё раз снизит ключевую ставку. Цены на нефть растут, а инфляция замедляется. На этом фоне рубль заметно окреп. Каким будет курс валют в начале июня?

В среду курс рубля укрепился до уровня выше 72 рублей за доллар. Аналитики связывают это с подорожанием нефти. Баррель Brent стоит уже порядка 35 долларов.

Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович отметил, что нефть в ближайшее время продолжит дорожать. Это происходит на фоне процесса постепенного снятия карантинных мер. Также в пользу рубля сейчас выступает и долговой рынок. Спрос на ОФЗ растёт, так как инвесторы ждут активного снижения ключевой ставки в начале лета. Антон Покатович ожидает, что в начале лета курс рубля будет формироваться в диапазоне 71–74 рублей за доллар.

По нашим оценкам, Центробанк продолжит смягчать денежно-кредитную политику. На июньском заседании ставка может быть снижена на 50–100 базисных пунктов. По итогам года ключевая ставка может сформироваться в диапазоне 4,5–5,5% Антон Покатович

В ближайшее время курс будет колебаться в диапазоне 70–72 рублей за доллар. Такое мнение высказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его прогнозу, это произойдёт на фоне дальнейшего роста цен на нефть после введения ограничений по добыче со стороны ОПЕК+. Скажется и рост спроса на чёрное золото. Страны постепенно возвращаются к обычной экономической жизни, а вместе с этим растёт и потребность в нефти.

— Укрепление рубля, безусловно, будет сказываться на инфляции, — считает Иван Капустянский. — Если национальная валюта продолжит рост, то инфляция будет замедляться. Хотя, конечно, стоит ждать падения реальных доходов в этом году. Оно может составить порядка 5%.

До 25–26 мая важен будет и налоговый период. Экспортёры продают выручку в долларах и евро. Им требуются рубли для оплаты налогов. На этот момент обращает внимание главный аналитик компании "Телетрейд" Марк Гойхман.

По словам Марка Гойхмана, рубль поддерживают и интенсивные продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина. В основном по "бюджетному правилу". Оно предусматривает, что при цене нефти ниже 42,4 доллара для восполнения выпадающих доходов бюджета происходит продажа валюты из ФНБ.

Причём повышенные объёмы таких валютных интервенций на май были определены ранее, при более низкой цене нефти. Поэтому, поясняет Марк Гойхман, сейчас они только усиливают предложение валюты и спрос на рубли.

В более долгосрочной перспективе рублю будет достаточно сложно продолжить активное укрепление. С восстановлением цен на нефть он может лишиться такой поддержки, как продажи валюты ЦБ. В перспективе снижение ключевой ставки также будет оказывать давление на российскую валюту Антон Покатович