Замужнюю няню, которая родила от 13-летнего мальчика, приговорили к 2,5 года тюрьмы

Об ужасном поступке Леи Кордис из Беркшира, Великобритания, стало известно весной этого года, хотя расследование началось ещё в 2018 году. Друг Леи пытался предупредить полицию, но девушка всё отрицала — и ему не поверили. Но уже когда забеспокоилась мама мальчика — правоохранители всерьёз взялись за дело. Оказалось, что няня часто сидела с ребёнком и хорошо его знала, подкупала едой и оказывала всяческие знаки внимания, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / topuknews2

Когда выяснилось, что 17-летняя девушка совратила своего подопечного, Лея заявила, что мальчик её изнасиловал и не единожды. Но факты этого не подтвердили, как и то, что отцом её ребёнка является законный муж. ДНК-тест указал на 13-летнего мальчика, что только добавило пунктов к обвинению Леи. Сам мальчик не считает няню виноватой, он лишь расстраивается, что тюрьма сломает её жизнь.

Фото © Instagram / topuknews2

С какой стороны ни посмотри, это очень печальное дело, здесь нет победителей. Лея очень незрелый человек, что сейчас, что тогда, и это только всё усложняет. Но она понимает, как сильно повлияла на чужую жизнь. В этой ситуации никто не хотел бы оказаться... Тара Маккарти, адвокат Леи Кордис