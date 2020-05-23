Иммунитет к коронавирусу есть у 12% обследованных жителей Москвы

В Москве начали массово проводить тесты на антитела к новому коронавирусу. И, согласно первым полученным данным, иммунитет к CoViD-19 обнаружили у 12% обследованных.

— Из более 50 тысяч обследованных у 12 процентов москвичей выявлены антитела IgG, это говорит о том, что у этих людей формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции, — сообщил глава московского Депздрава Алексей Хрипун на онлайн-встрече с журналистами.

Статистика по иммунитету к CoViD-19 в некоторых районах города разная. Например, на юго-западе Москвы антитела выявили у 11,2% обследованных, а на северо-востоке — у 13,6%.