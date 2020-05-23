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Директор Центра Гамалеи проверил на себе вакцину от коронавируса

Официальное исследование на людях планируют начать к 15 июня.

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Фото © Pixabay

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург рассказал, что вколол себе вакцину от CoViD-19, разработкой которой занимаются в центре. Об этом сообщает РИА "Новости".

Тот контингент, который непосредственно занимается разработкой этой вакцины... себя защитил ею. Это не испытание. Это самозащита, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведёт к задержке этой работы. Зная, что они разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я тоже, — поделился Гинцбург.

Он также рассказал, что доклинические исследования вакцины уже завершаются и они показали хороший результат. По словам директора Центра Гамалеи, к 15 июня специалисты планируют получить разрешение и начать исследование на людях. Гинцбург добавил, что отбор добровольцев уже идёт.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что неофициальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах — сотрудниках Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России — прошли успешно и не выявили побочных эффектов.

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