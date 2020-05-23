Директор Центра Гамалеи проверил на себе вакцину от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург рассказал, что вколол себе вакцину от CoViD-19, разработкой которой занимаются в центре. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Тот контингент, который непосредственно занимается разработкой этой вакцины... себя защитил ею. Это не испытание. Это самозащита, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведёт к задержке этой работы. Зная, что они разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я тоже, — поделился Гинцбург.

Он также рассказал, что доклинические исследования вакцины уже завершаются и они показали хороший результат. По словам директора Центра Гамалеи, к 15 июня специалисты планируют получить разрешение и начать исследование на людях. Гинцбург добавил, что отбор добровольцев уже идёт.