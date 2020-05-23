Более 650 россиян с CoViD-19 станут добровольцами для испытаний нового лекарства от заболевания

Клинические испытания препарата для лечения коронавирусной инфекции "Фавипиравир" пройдут с участием более 650 добровольцев из разных регионов России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

— Инициированы клинические исследования с целью изучения эффективности и безопасности применения препарата "Фавипиравир" для лечения пациентов с CoVID-19, более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях в более 40 центрах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту "Фавипиравир", известный также как T-705, или "Авиган", не зарегистрирован в России и получать его будут только пациенты, которые участвуют в клинических испытаниях. Как ранее сообщал Лайф, одним из недостатков препарата является наличие побочного эффекта, который оказывает влияние на развитие плода у женщин.