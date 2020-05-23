В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Совет Федерации намерен разработать законопроект, который будет запрещать принимать в школы и детские сады детей без прививок. Такую же норму планируют внедрить и для абитуриентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ СФ.

Отмечается, что данное предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с обеспечением работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Сенаторы также предлагают требовать справки о прививках, перенесённых инфекционных заболеваниях при приёме на работу в медучреждения, школы и другие учреждения общего пользования.

Изменения планируется внести в Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Пока не известно, какое наказание грозит нарушителям этих норм. Кроме того, законопроект расширит перечень прививок, включённых в национальный календарь.