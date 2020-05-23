Телеведущая из США осыпала Трампа оскорблениями в прямом эфире — видео

Ведущая американского телеканала MSNBC Мика Бжезински, судя по всему, не очень довольна усилиями президента Дональда Трампа по борьбе с коронавирусной инфекцией,а также его репликами в соцсетях, поэтому она обрушилась с критикой и многочисленными оскорблениями в адрес главы государства в прямом эфире, пока режиссёр трансляции не переключил вещание. Видеозапись была опубликована на YouTube.

В ходе программы Бжежински раскритиковала слова главы государства о количестве заболевших кронавирусом на территории США. По словам Трампа, тот факт, что на страну приходится 31% от мирового числа выявленных случаев, — это хорошо и говорит о высокой эффективности тестирования. Ведущая же уверена, что единственное, о чём говорят подобные цифры, — это о гуманитарной катастрофе, которая войдёт в историю, хотя президент мог её предотвратить.

Она также заявила, что глава государства регулярно пытается отвести внимание общественности от своих действий и публикует в микроблоге в "Твиттере" абсолютно ненужные, провокационные посты, которые, по её мнению, порой граничат с законностью и вполне могли бы стать поводом для расследования. В пример она привела нападки Трампа на экс-члена палаты представителей Джо Скарборо, против которого президент призывал возобновить уголовное дело, за которое тот уже был оправдан.

— Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и её мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду, и говорит прямым текстом, — сказала она.