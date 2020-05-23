Под Иркутском нашли четырёх пропавших детей

В Иркутской области полиция нашла четверых несовершеннолетних, которых разыскивали с вечера 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Отмечается, что помимо правоохранителей и других представителей органов власти к поискам подключились волонтёры центра "Лиза алерт". В общей сложности в операции принимали участие более 100 человек. Также в поиске были задействованы вертолёт и квадрокоптеры.

— В результате благодаря слаженной работе правоохранителей и добровольцев дети были обнаружены на одной из улиц посёлка. Выяснилось, что они хотели подольше погулять и не сказали взрослым, потому что боялись, что их не отпустят, — говорится в сообщении.

Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, сейчас они переданы родителям.