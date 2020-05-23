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Число смертей от алкогольных отравлений в России снизилось на треть

Отмечается, что показатели статистики достигли своего минимума за последние 14 лет.

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По итогам первого квартала 2020 года количество смертей, причиной которых стало отравление алкогольной продукцией, сократилось на 33% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

За январь — март текущего года количество зарегистрированных смертей от случайного отравления алкоголем снизилось до 1,6 тысячи по сравнению с 2,4 тысячи в 2019 году, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данные показатели — это самые низкие результаты в России с 2006 года. Тогда было зарегистрировано 8,8 тысячи смертей, вызванных отравлением алкоголем.

По данным телеканала, в лидерах антирейтинга года текущего Московская область, где от алкоголя погибло 126 человек, а также Свердловская область — 91, Кемеровская — 72, Саратовская — 63, Воронежская — 57.

Ранее Лайф сообщал, что в Совфеде предложили поднять минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года.

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