Число смертей от алкогольных отравлений в России снизилось на треть

По итогам первого квартала 2020 года количество смертей, причиной которых стало отравление алкогольной продукцией, сократилось на 33% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

— За январь — март текущего года количество зарегистрированных смертей от случайного отравления алкоголем снизилось до 1,6 тысячи по сравнению с 2,4 тысячи в 2019 году, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данные показатели — это самые низкие результаты в России с 2006 года. Тогда было зарегистрировано 8,8 тысячи смертей, вызванных отравлением алкоголем.

По данным телеканала, в лидерах антирейтинга года текущего Московская область, где от алкоголя погибло 126 человек, а также Свердловская область — 91, Кемеровская — 72, Саратовская — 63, Воронежская — 57.