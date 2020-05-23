Украина проигнорировала заседание Совбеза ООН по Крыму

Заявления представителей Киева о том, как они якобы пекутся о жителях Крыма, были развенчаны в ходе заседания Совбеза ООН по "формуле Аррии", посвящённого ситуации с полуостровом, которое украинская делегация попросту проигнорировала. Об этом говорится в заявлении российского постпредства при организации.

— Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Аррии" 21 мая. Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму, — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Украины стали не единственными, кто отсутствовал на встрече, помимо них своё "пренебрежение" вопросом продемонстрировали также США, Великобритания и Эстония, хотя ранее представители указанных государств были более активны в отношении воссоединения полуострова с Россией.

В документе указывается, что, несмотря на отсутствие некоторых делегатов, к заседанию были впервые допущены непосредственно жители Крыма, которым дали возможность высказать своё мнение о происходящем и причинах, из-за которых сложилась текущая ситуация. Раньше под видом крымчан приглашали людей, которые сбежали с полуострова ещё пять лет назад.

— Предсказуемые и монотонные мантры наших европейских партнёров о российской "агрессии и оккупации" выглядели откровенно блёкло и неубедительно на фоне рассказов участвовавших в заседании крымчан о том, что на самом деле происходит в Крыму, — подчёркивается в документе.