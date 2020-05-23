Специалисты предупредили о возможной засухе в Поволжье и на юге России

Эксперты считают, что этим летом может возникнуть проблема сильной засухи в трёх регионах двух федеральных округов России. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, передаёт РИА "Новости".

— При неблагоприятном развитии ситуации возможно возникновение засухи на территории Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областей, — отметили учёные.

По мнению специалистов, причиной этого может стать тёплая и малоснежная зима 2019–2020 годов в европейской части страны. Эксперты добавили, что отсутствие снега привело к маловодью во многих регионах, особенно в нижнем течении Волги.