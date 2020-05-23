В Ростовской области разрешили открыть магазины с непродовольственными товарами

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 25 мая в регионе разрешена торговля непродовольственными товарами. Об этом он рассказал на своей странице в "Инстаграме".

— С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости, — отметил глава области.

При этом Голубев добавил, что площадь помещения, где происходит торговля, не должна превышать 400 квадратных метров, а также у магазинов обязательно должен быть уличный вход.

Кроме того, по словам губернатора, с 1 июня начнут свою работу дежурные группы в детских садах. Голубев добавил, что это должно происходить при согласии родителей и реализации всех мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Глава Ростовской области подчеркнул, что в случае стабилизации ситуации с распространением коронавируса правительство региона продолжит реализацию пошаговых мер по снятию действующих ограничений.

Ранее в области уже возобновили работу постоянно действующие продовольственные ярмарки, МФЦ работает с гражданами по предварительной записи, оказывается плановая медпомощь пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении.