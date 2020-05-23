В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.

Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день выздоровело три пациента, никто не умер.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1711 ввозных случаев заболевания коронавирусом, из них 1670 инфицированных выздоровели.

Всего на материковой части КНР известно о 82 971 подтверждённом случае заражения новым типом коронавируса, 78 258 человек выписаны из больниц, 4634 скончались.