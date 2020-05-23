В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день выздоровело три пациента, никто не умер.
В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1711 ввозных случаев заболевания коронавирусом, из них 1670 инфицированных выздоровели.
Всего на материковой части КНР известно о 82 971 подтверждённом случае заражения новым типом коронавируса, 78 258 человек выписаны из больниц, 4634 скончались.
С 1 апреля китайские власти публикуют данные о тех случаях, когда болезнь протекает без симптомов. За последние сутки выявлено 28 таких случаев, два из которых ввозные, остальные локальные. За минувшие сутки из карантина выпущено 23 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких явных симптомов не было. Под наблюдением медиков остаётся 370 бессимптомных носителей.