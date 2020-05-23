Российское посольство обвинило США в попытках найти "внешнего врага"

Русофобские силы в Вашингтоне не прекращают оказывать своё деструктивное влияние даже в условиях коронавирусной инфекции, предпринимая попытки выставить Россию во враждебном свете даже в контексте борьбы с заболеванием, о чём говорит объявленный Госдепартаментом грант на сумму 250 тысяч долларов за "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения". Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в США.

— Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнёров из Госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину — полностью или частично — за недоработки собственных властей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что буквально недавно, накануне Дня Победы, президенты двух стран в ходе телефонного разговора подчеркнули значимость союза между государствами в годы Второй мировой войны, который помог победить общего врага, и условились нарастить координацию в борьбе с новым глобальным вызовом — коронавирусной инфекцией.

При этом источник антироссийского влияния в американском правительстве не прекращает "работать по своей программе" и, не обращая внимания даже на сигналы, которые исходят от собственного президента, продолжает вносить деструктив во взаимоотношения двух государств.

В посольстве также иронизируют насчёт того, что, в принципе, уже сейчас можно предположить, какая именно организация станет обладателем гранта и против каких из российских СМИ будут направлены все усилия по составлению "фейкньюс", в которых издания из РФ якобы призывали не мыть руки.

— От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя, — уверены в дипмиссии.