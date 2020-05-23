Volkswagen начнёт выпускать в России три новые модели

При этом немецкая компания начнёт выпускать в России три абсолютно новые модели автомобилей. Согласно заключённому договору, Volkswagen Group внесла в список продукции, которая будет освоена в рамках СПИКа, не только представленные ранее на территории России модели (новая Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq), но и до этого недоступный на российском автомобильном рынке компактный кроссовер Volkswagen Tarek, а также "крупноразмерный внедорожник" и "новую модель компактного внедорожника". О каких именно моделях идёт речь в двух последних случаях, пока не известно.