Volkswagen начнёт выпускать в России три новые модели

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group заключил специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России до 2028 года. Об этом свидетельствуют данные реестра федеральных специнвестконтрактов для ГИС "Промышленность", передаёт агентство "Прайм".
Известно, что общий объём инвестиций за этот период составил 61,5 миллиарда рублей. Это ставит Volkswagen Group на второе место по сумме вложений среди предприятий автопрома после совместного контракта АвтоВАЗа и альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.
При этом немецкая компания начнёт выпускать в России три абсолютно новые модели автомобилей. Согласно заключённому договору, Volkswagen Group внесла в список продукции, которая будет освоена в рамках СПИКа, не только представленные ранее на территории России модели (новая Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq), но и до этого недоступный на российском автомобильном рынке компактный кроссовер Volkswagen Tarek, а также "крупноразмерный внедорожник" и "новую модель компактного внедорожника". О каких именно моделях идёт речь в двух последних случаях, пока не известно.