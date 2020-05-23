США ввели санкции против 33 китайских компаний

Власти США объявили о введении санкций против 33 компаний из Китая, деятельность которых противоречит интересам внешней политики США и представляет угрозу для национальной безопасности или связана с нарушением прав человека. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства торговли.
В первом санкционном списке названы 24 правительственные и коммерческие организации из Китая, Гонконга и Каймановых островов, которые, по мнению Вашингтона, могут быть так или иначе связаны с закупкой товаров и технологий из США, чтобы затем передать их правительству для конечного использования в военных целях.
Во втором документе перечислены лишь девять организаций, которые, по мнению американского правительства, имеют отношение к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В частности, семь из них, по версии Вашингтона, причастны к ведению высокотехнологичной слежки за жителями региона.
Это уже не первый раз, когда Вашингтон вводит санкции против Китая под предлогом нарушения Пекином прав человека в СУАР. В 2019 году за "притеснение уйгуров" в американский чёрный список были включены 28 китайских организаций и ряд чиновников.