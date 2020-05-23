США ввели санкции против 33 китайских компаний

Власти США объявили о введении санкций против 33 компаний из Китая, деятельность которых противоречит интересам внешней политики США и представляет угрозу для национальной безопасности или связана с нарушением прав человека. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства торговли.

В первом санкционном списке названы 24 правительственные и коммерческие организации из Китая, Гонконга и Каймановых островов, которые, по мнению Вашингтона, могут быть так или иначе связаны с закупкой товаров и технологий из США, чтобы затем передать их правительству для конечного использования в военных целях.

Во втором документе перечислены лишь девять организаций, которые, по мнению американского правительства, имеют отношение к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В частности, семь из них, по версии Вашингтона, причастны к ведению высокотехнологичной слежки за жителями региона.