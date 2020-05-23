Малышева рассказала, у кого могут быть "страшные" проблемы из-за коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, что у людей с ожирением и сахарным диабетом могут возникнуть "страшные" проблемы при коронавирусе.

— Жир в животе поднял всё вверх. Вам и так тяжело. А если сюда присоединилась инфекция, то вам невыносимо, потому что жир девать некуда. При лечении пневмоний и респираторного дистресс-синдрома это самое тяжёлое течение коронавирусной инфекции, — отметила Малышева.

Она добавила, что люди с ожирением начинают задыхаться даже при малейшей физической нагрузке. В свою очередь, врач Андрей Продеус отметил, что при сахарном диабете снижается активность иммунных клеток человека, что ведёт к их низкой способности нейтрализовать вирус.