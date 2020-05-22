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В Минздраве рассказали о мощности второй волны CoViD-19

Большое значение в этом вопросе имеет подготовка антител к заболеванию.

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Фото © Pixabay

Вторая волна коронавируса в России не будет такой мощной, как первая, а у большинства граждан выработается иммунитет. Такое мнение в беседе с "Парламентской газетой" выразила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.

По её словам, сам коронавирус смог показать, насколько системы здравоохранения разных стран мира были готовы к эпидемиям. При этом, говоря о возможных волнах, врач отметила, что пока лишь можно предположить, как поведёт себя вирус. Сам же CoViD-19 займёт место среди других заболеваний и будет периодически напоминать о себе.

Предположительно, будут небольшие подъёмы заболеваемости, но такой  волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет, — подчеркнула Малинникова.

При этом большое значение в этом вопросе имеет подготовка антител, а для этого необходимо проводить большое количество тестов среди населения.

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