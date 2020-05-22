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Спикер парламента Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова

Он также призвал успокоиться жителей региона.

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Фото © Instagram / kadyrov_95_official

Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров, а информация о том, что у него заподозрили коронавирус, не соответствует действительности. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в "Инстаграме" сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты. Вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров. То, что пишут, неправда, — отметил Даудов.

Он также призвал жителей республики, которые обеспокоены состоянием здоровья Кадырова, успокоиться и не верить информации группы людей, которая "сочиняет то, чего нет".

Ранее в СМИ появились сообщения, что у главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус.

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