Спикер парламента Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров, а информация о том, что у него заподозрили коронавирус, не соответствует действительности. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в "Инстаграме" сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

— Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты. Вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров. То, что пишут, неправда, — отметил Даудов.

Он также призвал жителей республики, которые обеспокоены состоянием здоровья Кадырова, успокоиться и не верить информации группы людей, которая "сочиняет то, чего нет".