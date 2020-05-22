Доктор Мясников рассказал, почему плато и пик смертности от коронавируса в России совпадают

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, что совпадение плато и пика смертности от коронавирусной инфекции в России вызвано законами эпидемиологии. Об этом он написал в своём Телеграмм-канале.

По словам специалиста, в условиях сложной эпидемиологической обстановки медики ведут борьбу за каждую жизнь тяжелобольных пациентов, которая может продолжаться достаточно длительное время.

— Дело в том, что смерть при CoViD-19 не бывает внезапной, как например от инфаркта миокарда или инсульта. Люди тяжело и долго болеют: две-четыре недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют "тянуть" больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех, — рассказал Мясников.

Доктор также добавил, что сейчас из больниц выписывается гораздо больше человек, чем тех, кого госпитализируют. Мясников заявил, что в ГКБ имени М. Е. Жадкевича, где он является главврачом, заполнена лишь треть больничных коек, однако в реанимациях продолжают находиться пациенты с тяжёлой формой заболевания, из-за чего статистика смертности будет какое-то время оставаться высокой. По словам врача, это результат пика заболеваемости, который наблюдался ранее.