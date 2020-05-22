Эксперт объяснил, чем опасны для людей фейки о коронавирусе

Ситуация, которая сложилась не только в российском социуме из-за пандемии, поставила людей в очень уязвимое положение психологической нестабильности. Когда в контексте борьбы с коронавирусом предпринимаются попытки в негативном свете выставить действия государства путём целенаправленного распространения фейков, последствия могут быть необратимы. Об этом Лайфу заявил политолог, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данилюк.

— Когда люди живут в режиме самоизоляции, очень важно не допустить массового распространения подобного рода фейков. Это негативно очень сказывается не только на восприятие той ситуации, которая у нас есть, но и это может людей подтолкнуть к вещам, которые ещё больше ситуацию осложнят, — сказал он.

Данилюк отмечает, что принимаемые властями шаги по борьбе с коронавирусной инфекцией в настоящее время имеют очень сильное влияние на жителей. В качестве примера он привёл ситуацию после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года.

— Мы помним, что после распространения фейков недовольные люди вышли, требуя расправы, потому что они были дезинформированы. Так как общество в состоянии стресса, любой психолог вам скажет, наиболее податливо всевозможным манипуляциям, — уверен эксперт.