Строгая самоизоляция. В Саудовской Аравии полностью запретили передвигаться

Власти Саудовской Аравии с вечера пятницы ввели полный запрет на передвижение перед наступлением мусульманского праздника разговения по случаю окончания месяца Рамадана. Об этом сообщил представитель МВД страны Талаль аш-Шальхуб, передаёт телеканал "Аль-Арабия".

— Сотрудники органов правопорядка начинают с 17:00 пятницы исполнять решение, о котором было объявлено ранее, связанное с полнейшим запретом на передвижение в течение всего дня во всех городах и районах королевства до конца дня среды, 27 мая, —рассказал он.

Ранее было объявлено, что в связи с тяжёлой ситуацией с коронавирусной инфекцией в королевстве на пять дней празднования окончания месяца мусульманского поста Рамадана запрещается передвигаться гражданам по всей стране.