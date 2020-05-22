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Количество случаев коронавируса в мире достигло почти пяти миллионов

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Северной и Южной Америке.

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Фото © Pixabay

За последние сутки на планете выявлено более ста тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их данным, за день зарегистрировано 100 284 пациента с CoViD-19, скончалось 4482 инфицированных. Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения данным вирусом составляет 4 993 470 человек, количество летальных исходов — 327 738.

Как сообщает ВОЗ, большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 220 267.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8894 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 326 448 случаев CoViD-19. За весь период выздоровело 99 825 пациентов, летальных исходов — 3249.

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