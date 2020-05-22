Количество случаев коронавируса в мире достигло почти пяти миллионов

За последние сутки на планете выявлено более ста тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их данным, за день зарегистрировано 100 284 пациента с CoViD-19, скончалось 4482 инфицированных. Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения данным вирусом составляет 4 993 470 человек, количество летальных исходов — 327 738.

Как сообщает ВОЗ, большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 220 267.