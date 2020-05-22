Врачи рассказали о самом простом и эффективном методе дезинфекции масок

Многоразовую маску для лица необходимо каждый день протирать мылом под горячей водой. Об этом сообщает научно-практический журнал MedicalXpress со ссылкой на врачей и специалистов американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ещё лучше, если в процессе дезинфекции будет участвовать стиральная машина, отмечают специалисты, поскольку ручное мытьё уступает по качеству перед механическим.

После обработки, добавили эксперты, средство индивидуальной защиты нужно тщательно высушить, а в идеале — обработать паром.

Также издание отмечает, что маски типа N95 приобретать не стоит, несмотря на то что ими пользуются врачи. Массовое приобретение этих изделий может привести к их дефициту на рынке, значит, медики, работающие с коронавирусными больными, останутся без защиты.

Ранее в Минпромторге заверили, что масок в России хватит всем, даже в случае всеобщего масочного режима, поскольку сейчас в сутки отечественные заводы изготавливают 8 миллионов изделий. При этом в ведомстве отметили, что цена на эти средства индивидуальной защиты будет снижаться.