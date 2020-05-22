Москвичам не придётся заново сдавать анализы для плановой госпитализации

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил стандарты оказания плановой медицинской помощи гражданам, которые будут действовать в период пандемии коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте градоначальника столицы.

— В условиях продолжающейся эпидемии мы должны научиться продолжать работать и оказывать плановую помощь. Для этого, конечно, нам нужно совместно определить чёткие критерии, чёткие подходы к работе в этих условиях. Совершенно очевидно, что мы должны обеспечить безопасность как пациентов, так и врачей, — отметил Собянин.

В частности, те москвичи, которые были направлены на госпитализацию в медучреждения, но из-за коронавируса её отложили, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. Все дополнительные анализы проведут в стационаре после госпитализации.

Кроме того, получить направление на прохождение лечения в стационаре теперь можно не только в поликлинике, но и в любом консультативно-диагностическом отделении (КДО) многопрофильных клиник. КДО не имеют территориального закрепления, посетить их может любой москвич, но только с полисом ОМС.

При госпитализации пациентам проведут полное бесплатное обследование на коронавирус. Оно включает ПЦР-анализ (мазок из носо- и ротоглотки), ИФА-тестирование (взятие крови из вены) на наличие антител, а также КТ грудной клетки.