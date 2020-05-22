Ракова рассказала, когда в Москве откроются парикмахерские и салоны красоты

Парикмахерские и салоны красоты, а также другие учреждения сферы услуг в Москве откроются в зависимости от улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг, — отметила Ракова.
По её словам, сейчас представители закрытых сфер прорабатывают свои стандарты для обеспечения безопасности.
Также заммэра выразила надежду, что ношение масок и перчаток в городах станет нормальной практикой и позволит как можно скорее вернуться к нормальной жизни.