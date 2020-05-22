Новые цены. Что подорожает после пандемии коронавируса

За два месяца самоизоляции много чего изменилось в жизни россиян. Мы освоили прогулки на собственном балконе или сидя у окна, походы в магазин или аптеку теперь только в медицинских масках и перчатках, учиться и работать стали дистанционно.

Есть и обратная сторона — сильно пострадала экономика, многие потеряли рабочие места, а бизнес терпит убытки. Не исключено, что после окончания самоизоляции в нашей стране произойдут большие изменения.

Одна из таких областей — сельское хозяйство. Эксперты отмечают, что сельскохозяйственные машины и оборудование закупаются за границей — это может вынудить фермеров повысить цены на зерно, овощи и крупы. Также может подорожать и рыбная продукция, так как примерно 80% российского рыбного промысла привязано к мировым ценам.

В большей степени роста цен стоит ожидать на товары, которые производятся за границей и продаются в России, считает Венера Шайдуллина, директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при Правительстве РФ.

Заметный рост цен будет наблюдаться на электротовары, которые не производятся в РФ. Вырастут цены и на некоторые импортные лекарства, особенно на те, которые пользуются сезонным спросом. Вдобавок ко всему можно ожидать роста цен и на бьюти-продукцию. Это связано с тем, что косметика и расходники поставляются Италией, Францией, Южной Кореей Венера Шайдуллина, директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при Правительстве РФ

В области туризма, наоборот, стоит ждать снижения цен. Венера Шайдуллина отметила, что из-за низкого спроса на услуги авиакомпании вынуждены балансировать на грани банкротства. То есть стоимость авиабилетов низкая и может чуть позже ещё снизиться. Так, некоторые авиакомпании уже объявили о снижении цен на билеты. Правда, это касается только внутренних рейсов. Она также отметила, что пойти на снижение цен из-за уменьшенного спроса вынужден и гостиничный бизнес — многие предлагают скидки.

Одна из наиболее пострадавших областей в бизнесе — рестораны и кафе. По словам эксперта, многие заведения вынуждены снижать стоимость среднего чека, ведь из-за коронавируса люди перестали посещать эти места, а из-за упавших доходов не все могут позволить себе и доставку.

Ранее многие эксперты выразили уверенность, что даже после окончания пандемии бизнес устремится в онлайн. Например, многие офлайн-ретейлеры были вынуждены открывать свои площадки в Интернете, чтобы хоть как-то спасти свой бизнес. В этом случае часть предпринимателей начнут экономить на площадях, обслуживании и прочих офлайн-затратах, за счёт которых смогут скорее выйти на рентабельность, отмечает руководитель практики Retail digital-консалтинговой компании AIC Александр Яковлев. А вот некоторые профессии, по его словам, вероятно, начнут пользоваться меньшей популярностью, чем раньше. Они просто окажутся невостребованными.

— Конкурировать придётся не на ценовом уровне, а на уровне качества услуг или товаров. В условиях карантина, когда товар или услугу невозможно пощупать в реальности, пользователи принимают решения на основе отзывов и оценок от таких же пользователей, как и они. Поэтому, вероятно, стоит ожидать роста качества предоставляемых услуг и, возможно, незначительного повышения цен в связи с этим, — говорит Александр Яковлев.

Эксперт считает, что после пандемии бизнес будет оптимизировать процессы и экономить на логистике, а конечный пользователь будет получать более удобный сервис. Например, службы такси очень удачно вписались в логистику ретейла и, по сути, открыли для него огромный и уже хорошо налаженный канал.

— Однозначно можно сказать, что в ближайшее время (вероятно, даже до конца 2020 года) мы сможем увидеть существенную трансформацию пользовательского опыта при доставке товаров, — отметил Александр Яковлев.