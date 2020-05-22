Трамп перечислил квартальную зарплату на разработку лекарства от CoViD-19

Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за первый квартал текущего года, а именно $100 тысяч, Министерству здравоохранения и социальных служб для разработки лекарства от коронавируса. Об этом на брифинге журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

— Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года Министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса, — отметила представитель Белого дома.