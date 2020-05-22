Демократы потребовали у Трампа объяснений за отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Главы комитетов Демократической партии США направили президенту Дональду Трампу обращение, в котором попросили "подробно обосновать" отправку аппаратов искусственной вентиляции лёгких в Россию в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает The Hill.

— Председатели комитетов выразили обеспокоенность по поводу того, что поставка аппаратов ИВЛ в Россию была осуществлена в то время, как США всё ещё находятся в критической фазе реагирования на пандемию коронавируса, — говорится в публикации.

При этом авторы документа выражают обеспокоенность относительно того, что глава государства использует деньги американских налогоплательщиков для того, чтобы оказывать "политические любезности" лидерам других государств, а не для того, чтобы спасать жизни самих американцев.

В то же время в документе подчёркивается, что в целом его составители не выступают против отправки гуманитарной помощи, в том числе аппаратов ИВЛ и других критически важных предметов медицинского назначения, в другие страны. Однако они отмечают, что подобные решения должны быть чётко обоснованы, ведь в США ситуация с коронавирусом стоит очень остро, страна лидирует в списке по числу заболевших и погибших.