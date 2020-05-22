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В Подмосковье задержали бывших полицейских с партией наркотиков

Найденные вещества уже отправлены на экспертизу.

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Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Сотрудники полиции Московской области изъяли партию наркотических средств у двух бывших коллег. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Двадцать второго мая в 3:30 на 111-м километре автодороги М4 "Дон" сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции остановлен автомобиль, в котором были обнаружены свёртки, предположительно, с наркотическим средством, — отметили в правоохранительных органах.

Сообщается, что водитель и пассажир автомобиля предъявили удостоверения полицейских, но выяснилось, что документы просрочены, а в органах внутренних дел мужчины больше не работают. Когда именно они покинули службу, не уточняется.

В данный момент мужчины задержаны, найденные вещества отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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