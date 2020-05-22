В Подмосковье задержали бывших полицейских с партией наркотиков

Сотрудники полиции Московской области изъяли партию наркотических средств у двух бывших коллег. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

— Двадцать второго мая в 3:30 на 111-м километре автодороги М4 "Дон" сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции остановлен автомобиль, в котором были обнаружены свёртки, предположительно, с наркотическим средством, — отметили в правоохранительных органах.

Сообщается, что водитель и пассажир автомобиля предъявили удостоверения полицейских, но выяснилось, что документы просрочены, а в органах внутренних дел мужчины больше не работают. Когда именно они покинули службу, не уточняется.