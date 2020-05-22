Опубликовано видео момента крушения лайнера Пакистанских авиалиний с 80 погибшими

В Сети опубликован момент падения на землю самолёта Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний, выполнявшего рейс Лахор — Карачи и рухнувшего на жилые кварталы неподалёку от пункта назначения. Как передаёт телеканал Al Arabiya, в результате крушения погибло примерно 80 человек.

На записи видно, что лайнер с выпущенными шасси быстро снижается на жилой сектор, пока не скрывается за жилыми дамами. Затем происходит удар о землю, слышен сильный взрыв, после чего в небо поднимается столб дыма.

По данным журналистов, к настоящему моменту достоверно известно о двух выживших пассажирах с борта лайнера, хотя ранее сообщалось, что все 107 пассажиров погибли в момент удара лайнера о землю. Сильные повреждения на телах погибших осложняют процедуру опознания, пока установлены личности 17 человек. Также трудно установить, кто из погибших и раненных в момент крушения находился на земле, а кто в салоне самолёта.

Расходятся и данные относительно количества находившихся на борту человек. По данным Укправления гражданской авиации Пакистана, всего было 107, тогда как представители авиакомпании сообщили о 91 пассажире и восьми членах экипажа. По данным пакистанских СМИ, среди пассажиров лайнера находился и президент национального Банка Пенджаба Зафар Масуд.