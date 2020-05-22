При пожаре в больнице в Татарстане погибло два человека

В сосудистом центре города Зеленодольска в Татарстане произошло возгорание в одной из палат на первом этаже. По информации Лайфа, в результате пожара два человека погибли.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, сигнал на пульт дежурного поступил в 22:15 мск. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожарные эвакуировали 88 человек, к 22:31 огонь полностью ликвидирован.
Как сообщил источник, по предварительной информации, пожар произошёл из-за неисправного оборудования и неосторожного обращения. Официального подтверждения пока нет.