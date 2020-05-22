В Калмыкии задержан глава района по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

Правоохранительные органы задержали главу Администрации Яшалтинского районного муниципального образования Калмыкии по подозрению в злоупотреблении своим служебным положением. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Против него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По версии следствия, в апреле глава администрации района незаконно приказал работникам подведомственного коммунального учреждения демонтировать и изъять асбестовые трубы, принадлежащие владельцу крестьянско-фермерского хозяйства, с помощью которых он осуществлял полив растений. Подобные действия чиновника привели к гибели растений и нанесли ущерб фермеру на сумму не менее 30 тысяч рублей.

Кроме того, чиновник в интересах своего родственника передал земельный участок, который находился в собственности района, в бессрочное пользование подведомственному коммунальному учреждению. Он запретил руководителю учреждения проводить на этом земельном участке какие-либо работы. Родственник главы района на этой территории получил право бесплатно выращивать свои сельхозкультуры. Он не заключал договор аренды земельного участка в установленном законом порядке, арендные платежи также не уплачивались.