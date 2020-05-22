У депутата Рады от партии Зеленского подтвердился коронавирус

Результаты тестирования на коронавирус дали положительный результат у депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа", председателя Комитета парламента по вопросам бюджета Юрия Аристова. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

— Появилась подтверждённая информация, что тест обнаружил CoViD-19 у нашего коллеги из "Слуги народа" Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы лёгкие, — написала она.

Кравчук пожелала Аристову скорейшего выздоровления и заявила, что в настоящий момент эпидемслужба определяет круг контактов заболевшего депутата. Она также сообщила, что к настоящему моменту в украинском парламенте было проверено на наличие заболевания 87 человек, из которых 53 — народные избранники. Их результаты оказались отрицательными.