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У депутата Рады от партии Зеленского подтвердился коронавирус

Специалисты выясняют круг его контактов.

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Фото © Wikipedia

Результаты тестирования на коронавирус дали положительный результат у депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа", председателя Комитета парламента по вопросам бюджета Юрия Аристова. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Появилась подтверждённая информация, что тест обнаружил CoViD-19 у нашего коллеги из "Слуги народа" Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы лёгкие, — написала она.

Кравчук пожелала Аристову скорейшего выздоровления и заявила, что в настоящий момент эпидемслужба определяет круг контактов заболевшего депутата. Она также сообщила, что к настоящему моменту в украинском парламенте было проверено на наличие заболевания 87 человек, из которых 53 — народные избранники. Их результаты оказались отрицательными.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине резко увеличилось число пациентов, у которых подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 20 148 заболевших и 588 погибших от заболевания. Успешно прошли лечение 6585 человек.

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