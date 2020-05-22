Российский врач назвала условие для скорейшего возвращения к обычной жизни

Чтобы общество как можно скорее вернулось к привычному ритму жизни, необходимо, чтобы граждане больше подстраивались под те условия, которые существуют во время пандемии коронавируса. Об этом "Известиям" рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.
— Для того чтобы предотвратить серьёзные проблемы, мы должны научиться жить немного в других условиях, они несложные, — отметила специалист.
Кроме того, Лысенко призвала обратить внимание на жителей стран, которые одни из первых столкнулись с коронавирусом. По её словам, там люди носят маски и без данного вируса, когда понимают, что нездоровы и могут подвергнуть опасности окружающих.
— Это важная и правильная культура, которой нам тоже нужно учиться, учитывая, что вирус с нами останется, будет с нами сосуществовать, — подчеркнула врач.
Медик также отметила особую важность в сохранении масочного режима и социального дистанцирования, особенно это касается общественных мест.
Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8894 человек. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 326 448 случаев CoViD-19. За весь период выздоровело 99 825 пациентов, летальных исходов 3249.