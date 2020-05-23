Коалиция во главе с США сообщила об убийстве двух главарей ИГИЛ

В результате совместной операции "Сил демократической Сирии" и международной антитеррористической коалиции во главе с США были уничтожены два региональных лидера международной террористической группировки ИГИЛ*. Об этом говорится в заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит группа стран под руководством Штатов на территории Ирака и Сирии.

— 17 мая "Силы демократической Сирии" совместно с коалицией нанесли удар по позициям ИГ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Двое лидеров ИГ, Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи, погибли в ходе данной операции, — сообщается в документе.

Известно, что первый доносил указания руководства террористической группировки до её членов на севере иракской столицы Багдад, а второй занимался закупкой и транспортировкой оружия для боевиков.