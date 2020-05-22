Адвокат Лолиты прокомментировал слухи о том, что он избил её бывшего мужа

Заявления бывшего мужа известной российской певицы Лолиты Милявской Дмитрия Иванова, о якобы причастности её адвоката Сергея Жорина к избиению экс-супруга не являются правдивыми, а сама история его исцеления после перелома челюсти полна "чудес". Об этом заявил сам правозащитник в беседе с Пятым каналом.

— С Ивановым произошло чудесное исцеление, потому что, когда появились новости о его госпитализации, журналисты писали, что он находится фактически при смерти. Ближе к обеду, вероятно, ему стало лучше, он сразу стал писать разным изданиям, — сказал Жорин.

Жорин отмечает, что, судя по всему, прогресс в улучшении "критического" состояния бывшего супруга его подзащитной был достаточно стремительным и уже во второй половине дня Иванов смог вести не только письменное, но и устное общение с журналистами.

— Но, вероятно, после обеда челюсть срослась, он давал комментарии, суть которых сводилась к тому, что он вспомнил загадочные особенности нашего общения в суде, — сказал он.

Адвокат призывает "не вестись на вбросы" от бывшего мужа Лолиты, объявить бойкот всем его новостям и "закрыть тему".